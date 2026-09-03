Tất cả người dân có số điện thoại chú ý thay đổi quy định mới nhất từ ngày 28/9

Người dân cần kiểm tra lại số điện thoại và ứng dựng VNeID của mình trước ngày 28/9.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Văn bản này chính thức có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, thiết lập thêm các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt nhằm nâng cao mức độ an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng trên nền tảng số quốc gia.

Tự động vô hiệu hóa tài khoản VNeID khi thông tin thuê bao không khớp chủ thể

Thay đổi đáng lưu ý nhất đối với người dân được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP). Theo đó, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ kích hoạt cơ chế tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số điện thoại di động dùng để đăng ký tài khoản có sự thay đổi và không còn thuộc sở hữu chính chủ của công dân.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Quy định này buộc người dùng ứng dụng VNeID phải chủ động rà soát, duy trì tính chính xác của số điện thoại liên kết. Khi phát sinh việc đổi sim, chuyển nhượng hoặc hủy số điện thoại cũ, công dân cần kịp thời cập nhật thông tin chính chủ trên hệ thống nhằm tránh tình trạng bị gián đoạn truy cập hoặc bị hệ thống tự động khóa tài khoản.

Đồng bộ trạng thái vận hành với căn cước điện tử

Bên cạnh chế tài tự động khóa do thay đổi thuê bao, Điểm a Khoản 1 Điều 15 (sửa đổi tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP) còn quy định cơ chế đồng bộ trạng thái trực tiếp giữa tài khoản định danh và căn cước điện tử:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Việc chuẩn hóa các căn cứ khóa tài khoản tự động không chỉ giúp ngăn chặn triệt để nguy cơ kẻ gian lợi dụng các số điện thoại rác hoặc sim không chính chủ để đánh cắp danh tính số, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho hệ thống quản lý dân cư số, đảm bảo mỗi danh tính điện tử gắn chặt với một chủ thể duy nhất và có tính xác thực cao.

Vai trò của VNeID trong đời sống thường nhật của mỗi công dân

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, VNeID không đơn thuần là một ứng dụng di động thông thường, mà đã trở thành "tấm căn cước điện tử toàn năng" tích hợp trực tiếp vào đời sống của từng người dân:

Tích hợp kho giấy tờ cá nhân cốt lõi: Ứng dụng số hóa và có giá trị pháp lý thay thế cho thẻ Căn cước công dân gắn chip, Giấy phép lái xe, Đăng ký xe, Thẻ Bảo hiểm y tế, thông tin cư trú và Sổ bảo hiểm xã hội điện tử.

Cửa ngõ thực hiện dịch vụ công: VNeID là tài khoản duy nhất giúp công dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến như cấp đổi hộ chiếu, đăng ký tạm trú, thường trú, khai sinh, nộp phạt giao thông hay giải quyết các chế độ trợ cấp xã hội mà không cần trực tiếp đến trụ sở công quyền.

Xác thực các giao dịch dân sự, tài chính: Ứng dụng đóng vai trò là lớp bảo mật xác thực danh tính sinh trắc học khi mở tài khoản ngân hàng, chuyển tiền giá trị lớn, ký hợp đồng điện tử hay xác thực khi đi máy bay nội địa.

Chính vì vậy, trước mốc hiệu lực ngày 28/9/2026, mỗi cá nhân cần chủ động kiểm tra thông tin thuê bao của mình qua cú pháp tin nhắn của các nhà mạng viễn thông. Nếu phát hiện số điện thoại đang sử dụng chưa đăng ký chính chủ bằng số CCCD hiện tại, người dân cần khẩn trương thực hiện chuẩn hóa để bảo vệ quyền lợi và duy trì sự liền mạch trong các giao dịch số hàng ngày.