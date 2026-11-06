HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trưởng phòng Kinh doanh Nguyễn Xuân Hiệp

Chi Chi
|

Nguyễn Xuân Hiệp là Trưởng phòng Kinh doanh công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, xử lý các doanh nghiệp núp bóng đầu tư dự án bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong Nhân dân, ngày 05/11/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản “ma”, với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 430 tỷ đồng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trưởng phòng Kinh doanh Nguyễn Xuân Hiệp - Ảnh 1.

Ảnh: CA Đà Nẵng

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trưởng phòng Kinh doanh Nguyễn Xuân Hiệp - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Võ Thị Kiều Trinh (áo đỏ) và Nguyễn Xuân Hiệp (áo trắng). Ảnh: CA Đà Nẵng

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty. Cả hai bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án không có thật, lấy tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”, sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu, chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 430 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo: Những khách hàng đã từng nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan Công an, khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại 0905567992 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CA Đà Nẵng

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Hiển SN 1981 liên quan số tiền 534.812.852 đồng
Tags

Xuân Hiệp

Hưng Thịnh

tin hình sự

công an hà nội

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bắt tạm giam

bắt giữ

khởi tố

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại