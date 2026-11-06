Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Hiển SN 1981 liên quan số tiền 534.812.852 đồng

Nguyễn Thị Hiển (sinh năm 1981, trú tại thôn 2, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) bị bắt để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Ngày 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, gày 15/10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiển (sinh năm 1981, trú tại thôn 2, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội "Trốn thuế", liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Siêu thị Hưng Thịnh thuộc Công ty TNHH Thương mại sản xuất xây dựng và dịch vụ giải trí Thanh Hương, nơi Hiển giữ vai trò quản lý.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Thanh Sơn phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động bán hàng và thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế tại Siêu thị Hưng Thịnh, có địa chỉ tại thôn Nhang Quê, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Từ thông tin ban đầu, lực lượng Công an đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ vụ việc.

Ảnh: CA Phú Thọ

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 01/2025 đến hết tháng 12/2025, nhằm cạnh tranh về giá bán hàng hóa với các cửa hàng khác, Hiển đã bán hàng cho một số cá nhân là chủ hộ kinh doanh trên địa bàn nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không ghi chép các giao dịch vào sổ sách kế toán của Công ty và không kê khai thuế theo quy định. Tổng giá trị hàng hóa không được kê khai thuế là 6.656.133.529 đồng (sáu tỷ sáu trăm năm mươi sáu triệu một trăm ba mươi ba nghìn năm trăm hai mươi chín đồng). Theo kết quả giám định về thuế của Thuế tỉnh Phú Thọ, số tiền thuế giá trị gia tăng tương ứng bị trốn là 534.812.852 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hiển đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hiển về tội "Trốn thuế", quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ số tiền thuế bị trốn là 534.812.852 đồng, góp phần bảo đảm thu hồi khoản thất thu cho ngân sách nhà nước.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của bị can và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CA Phú Thọ