Ngày 12/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Toán (SN 1987, trú khu phố Ninh Tịnh 1, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 BLHS.

Theo tài liệu ban đầu, trong một lần đến nhậu tại nhà bạn ở phường Phú Yên, Trần Văn Toán nghe và biết việc anh D.V.B. (SN 1993 trú khu phố Phú Lâm 3, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) lo lắng khi bị cơ quan công an triệu tập, điều tra về hành vi bắt trộm cá cảnh huyết long tại một cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, nên Toán đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh B.

Đối tượng Trần Văn Toán tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Để anh B. tin tưởng, Toán nói dối có quen biết với chủ cửa hàng cá cảnh và có khả năng "dàn xếp" để người bị hại rút đơn tố giác, cơ quan Công an sẽ không xử lý người bắt trộm cá cảnh.

Tưởng thật, nạn nhân đã nhiều lần chuyển 31,5 triệu đồng cho Toán và đối tượng này đã sử dụng tiêu xài cá nhân. Khi bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý hình sự về hành vi trộm cắp, anh B. mới biết mình bị lừa nên đã làm đơn tố giác Trần Văn Toán.

Ngoài vụ việc trên, trong quá trình điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk còn xác định: Trong năm 2025, với chiêu trò tự "nổ" mình quen biết nhiều người trong các cơ quan Nhà nước, có thể giúp làm các loại giấy tờ, "chạy" nghĩa vụ quân sự, "chạy án" ..., đối tượng Trần Văn Toán đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ai là nạn nhân của Trần Văn Toán, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (PC02), địa chỉ 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk (gặp Điều tra viên, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng - SĐT: 077.357.4448) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.