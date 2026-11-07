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Thi hành lệnh bắt tạm giam phó giám đốc doanh nghiệp Võ Thị Kiều Trinh

Duy Anh
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Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo doanh nghiệp lập dự án bất động sản “ma”, lừa đảo hơn 430 tỷ đồng.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty. Cả hai bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Võ Thị Kiều Trinh (áo đỏ) và Nguyễn Xuân Hiệp (áo trắng) (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án không có thật, lấy tên "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond", sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu, chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 430 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo: Những khách hàng đã từng nộp tiền mua đất tại dự án "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond" nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan Công an, khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại 0905567992 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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