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Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Thị Thanh Hằng SN 1993

Chi Chi
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Phan Thị Thanh Hằng (SN 1993, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) bị bắt trong một vụ án ma túy.

Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triệt xóa một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời đấu tranh mở rộng, truy xét nguồn cung, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam các đối tượng để điều tra về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Thị Thanh Hằng SN 1993 - Ảnh 1.

Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Qua công tác quản lý địa bàn, ngày 30/6/2026, Công an xã Hà Nha triệu tập, kiểm tra nhanh chất ma túy đối với Ngô Quốc Nghĩa (SN 2002, trú thôn Đại Hồng), Nguyễn Đăng Triều (SN 2008, trú thôn Vĩnh Hà) và Nguyễn Hoàng Điệp (SN 2002, trú thôn Ngọc Kinh), cùng trú xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng. Kết quả, cả ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận khoảng 21 giờ ngày 29/6/2026 đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Ngô Quốc Nghĩa. Quá trình xác minh, Công an xã Hà Nha thu giữ nhiều dụng cụ liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Thị Thanh Hằng SN 1993 - Ảnh 2.

Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Không dừng lại ở việc xử lý các đối tượng trực tiếp sử dụng, với quyết tâm đấu tranh triệt để các hành vi phạm tội về ma túy, Công an xã Hà Nha tiếp tục tập trung truy xét nguồn cung. Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ Trần Phan Anh Tuấn (SN 2005, trú thôn Tân Phụng, xã Hà Nha) và Phan Thị Thanh Hằng (SN 1993, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện toàn bộ hồ sơ, đối tượng cùng tang vật đã được Công an xã Hà Nha bàn giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam cả 5 đối tượng về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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