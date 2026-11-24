Ngày 10/11 vừa qua, Công an xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai cho biết đã điều tra, khám phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, truy xét thành công 2 đối tượng.

Trước đó, vào chiều 9/9, Công an xã Tuy Phước Tây tiếp nhận tin báo của anh N.T.T (SN 2005, trú thôn Bình An, xã Tuy Phước Tây) về việc bị kẻ gian lấy trộm 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda AirBlade, màu đen vàng (trị giá 35.000.000 đồng) đang dựng tại khu vực nhà để xe dành cho công nhân. Đáng chú ý, bên trong cốp xe bị mất có để sẵn chìa khóa thông minh cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân và giấy đăng ký xe của bị hại.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn và kẻ gian có sự tính toán tinh vi để chiếm đoạt, tiêu thụ tài sản. Công an xã Tuy Phước Tây đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, triển khai lực lượng xuống hiện trường, tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tuy Phước Tây nhanh chóng xác định 02 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Phạm Văn Lợi (SN 2002, trú xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị) và Phạm Thị Lệ (SN 2002, trú phường Quy Nhơn Đông).

Tuy nhiên, quá trình truy bắt gặp rất nhiều khó khăn do ngay sau khi bán được chiếc xe trộm cắp tại một cửa hàng xe máy cũ ở phường Quy Nhơn Bắc để lấy 32,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài, Lợi và Lệ đã liên tục thay đổi lộ trình, bắt xe ô tô khách ra các tỉnh thành phía Bắc và đến phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh để lẩn trốn, xin việc làm nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Điều tra viên tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân (Ảnh: Công an Gia Lai).

Không để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Công an xã Tuy Phước Tây đã tập trung lực lượng, kiên trì lần theo từng manh mối, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh, truy tìm tung tích của Lợi và Lệ tại các tỉnh phía Bắc.

Đến ngày 5/11, lực lượng Công an xã Tuy Phước Tây đã phối hợp với Công an phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh giữ và làm việc với 02 đối tượng, trước những chứng cứ không thể chối cãi, tại cơ quan Công an, Phạm Văn Lợi và Phạm Thị Lệ đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, do không có tiền tiêu xài và vừa bị chủ nhà trọ đuổi, chiều 9/9, Lợi và Lệ đến khuôn viên một công ty ngồi chơi. Thấy xe mô tô của anh N.T.T dựng tại nhà xe không có người trông coi, ổ khóa thông minh chưa khóa hết, Lợi mở cốp phát hiện có sẵn chìa khóa và giấy tờ xe nên đã bàn bạc, phân công Lệ ra cổng cảnh giới để Lợi lấy trộm xe mang đi bán lấy tiền chia nhau bỏ trốn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8/11, Công an xã Tuy Phước Tây đã tham mưu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Lợi và Phạm Thị Lệ về tội "Trộm cắp tài sản".

Thành tích điều tra, khám phá nhanh vụ án trên tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, nhạy bén của lực lượng Công an xã Tuy Phước Tây trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, củng cố niềm tin vững chắc trong quần chúng nhân dân.

Qua vụ việc trên, Công an xã Tuy Phước Tây khuyến cáo người dân, đặc biệt là đội ngũ công nhân, người lao động tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo quản tài sản cá nhân:

Ảnh được tạo bởi AI.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần tăng cường lực lượng bảo vệ, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu vực nhà để xe và kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu người ra vào khuôn viên công ty phải xuất trình đầy đủ giấy tờ, thẻ ra vào, bảng tên… trước khi ra, vào làm việc tại Công ty. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cần báo ngay cho lực lượng Công an xã, phường gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn, truy bắt.