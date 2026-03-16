HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên môi giới bất động sản Nguyễn Thành Luân 36 tuổi

Duy Anh |

Trong gần 2 năm, nhân viên môi giới đã làm giả tin nhắn điện thoại của đại diện công ty, chiếm đoạt số tiền gần 500 triệu đồng của người mua đất.

Ngày 14/3 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân (36 tuổi) thường trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2022, Nguyễn Thành Luân là nhân viên Công ty TNHH Full House Tâm Việt, có địa chỉ tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Công ty này có một số lô đất tại thôn Phượng Lâm, xã Tân Hà Lâm Hà cần chuyển nhượng; Luân là người đứng tên thực hiện thủ tục tách thửa và môi giới sang nhượng các thửa đất trên.

Sau đó Luân liên hệ với bà Vũ Thị B. (43 tuổi) thường trú tại TP HCM để ký hợp đồng đặt cọc sang nhượng một lô đất trị giá 768 triệu đồng.

Trong quá trình giao dịch, bà B. đã nhiều lần chuyển tiền cho Luân với tổng số tiền 497 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Luân không chuyển lại cho công ty để thực hiện thủ tục sang nhượng mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hậu quả, lô đất mà bà B. dự định mua đã được Công ty TNHH Full House Tâm Việt chuyển nhượng cho người khác.

Để che giấu hành vi của mình, Luân đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, làm giả tin nhắn điện thoại của đại diện công ty nhằm tạo lòng tin, tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 8/2024.

Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Tài xế "buồn ngủ quá" nên dừng trên cao tốc để chợp mắt có được ko? Cục CSGT giải đáp
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

lừa đảo

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

môi giới bất động sản

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

bắt tạm giam

nhân viên bất động sản

Hay độc lạ

lệnh bắt tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Iran lần đầu phóng 'tên lửa nhảy múa' trang bị đầu đạn hai tấn vào Israel

01:04
Cục CSGT tung 10 tổ tuần tra xử lý triệt để 1 hành vi sau vụ tai nạn 2 mẹ con tử vong thương tâm trên cao tốc

Cục CSGT tung 10 tổ tuần tra xử lý triệt để 1 hành vi sau vụ tai nạn 2 mẹ con tử vong thương tâm trên cao tốc

01:26
Một gia đình hốt hoảng, cầu cứu lực lượng CSGT trên cao tốc

Một gia đình hốt hoảng, cầu cứu lực lượng CSGT trên cao tốc

00:42
Khoảnh khắc kinh hoàng tại một phòng tập lúc 5h sáng do camera ghi lại

Khoảnh khắc kinh hoàng tại một phòng tập lúc 5h sáng do camera ghi lại

00:42
Nhà di động giá ngang Honda Vision gây chú ý, nhưng có điều phải đánh đổi

Nhà di động giá ngang Honda Vision gây chú ý, nhưng có điều phải đánh đổi

00:59
Điều kiện phong tặng danh hiệu tiến sĩ, giáo sự danh dự

Điều kiện phong tặng danh hiệu tiến sĩ, giáo sự danh dự

Danh tính lái xe chở người trong cốp ô tô đi công khai trên đường gây bức xúc

Danh tính lái xe chở người trong cốp ô tô đi công khai trên đường gây bức xúc

01:01
Thông tin mới nhất vụ bắt hàng loạt người dàn cảnh cướp giật tài sản nghiêm trọng tại Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin mới nhất vụ bắt hàng loạt người dàn cảnh cướp giật tài sản nghiêm trọng tại Liên Hoa Bảo Tháp

01:05
Cảnh thót tim chiếc xe tải lao vào người và xe đứng bên đường, Cục CSGT ra chỉ đạo "nóng"

Cảnh thót tim chiếc xe tải lao vào người và xe đứng bên đường, Cục CSGT ra chỉ đạo "nóng"

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại