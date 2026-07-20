HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên giao hàng Lê Tấn Hùng SN 1997

Chi Chi
|

Lê Tấn Hùng bị bắt để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngày 20/7, Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Tấn Hùng (sinh năm 1997, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên giao hàng Lê Tấn Hùng SN 1997 - Ảnh 1.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Lê Tấn Hùng. Ảnh: CA Đà Nẵng

Trước đó Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh N.H.B.T. (sinh năm 1987, trú phường An Khê), chủ một đại lý kinh doanh gas trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khê đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Quá trình điều tra xác định, Lê Tấn Hùng là nhân viên của đại lý, được giao nhiệm vụ vận chuyển gas đến các cửa hàng trên địa bàn thành phố, đồng thời thu tiền hàng và nộp lại cho chủ đại lý. Tuy nhiên, lợi dụng sự tin tưởng của chủ cơ sở, Hùng đã nhiều lần giữ lại số tiền khách hàng thanh toán để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên giao hàng Lê Tấn Hùng SN 1997 - Ảnh 2.

Lê Tấn Hùng ký vào biên bản. Ảnh: CA Đà Nẵng

Từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2025, Hùng đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền hàng với tổng số tiền hơn 99 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Công an phường An Khê tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng xe đạp điện Nguyễn Đình Quyết SN 1992
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

bắt giữ

khởi tố

bắt tạm giam

Hay độc lạ

bắt shipper

lệnh bắt tạm giam

bắt nhân viên giao hàng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại