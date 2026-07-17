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Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng xe đạp điện Nguyễn Đình Quyết SN 1992

Chi Chi
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Nguyễn Đình Quyết có dấu hiệu sản xuất, buôn bán các phương tiện mang kiểu dáng xe đạp điện nhưng đã bị thay đổi kết cấu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Quyết về tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" sau khi phát hiện hàng chục phương tiện mang kiểu dáng xe đạp điện nhưng đã được độ chế, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ phát triển ECOTECH (địa chỉ tại xóm Tân Thành, xã Toàn Thắng, tỉnh Phú Thọ) và hộ kinh doanh Điện máy Đình Quyết (địa chỉ tại xóm Tân Phú, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ) do Nguyễn Đình Quyết (sinh năm 1992, trú tại xóm Gò Lào, xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ) làm chủ có dấu hiệu sản xuất, buôn bán các phương tiện mang kiểu dáng xe đạp điện nhưng đã bị thay đổi kết cấu, nâng công suất, tăng tốc độ, có tính năng vận hành như xe mô tô, xe gắn máy.

Ra quyết định khởi tố chủ cửa hàng xe đạp điện Nguyễn Đình Quyết SN 1992 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Quyết. Ảnh: CA Phú Thọ

Tiến hành kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 88 phương tiện do các cơ sở trên sản xuất, buôn bán. Kết quả giám định xác định toàn bộ số phương tiện này không phải là xe đạp điện theo quy định mà thuộc nhóm xe mô tô, xe gắn máy. Các phương tiện không đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, không đủ điều kiện đưa ra lưu thông trên thị trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Quyết về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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