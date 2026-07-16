Ra quyết định khởi tố quản lý kho Hoàng Đức Mạnh SN 2004

Lợi dụng nhiệm vụ quản lý kho nguyên vật liệu của công ty, Hoàng Đức Mạnh nhiều lần chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Hoàng Đức Mạnh (SN 2004, trú xã Cẩm Khê) về tội "Tham ô tài sản"; khởi tố Nguyễn Trung Nam (SN 1978, trú xã Cẩm Khê) về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố Hoàng Đức Mạnh (SN 2004, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về tội “Tham ô tài sản”. Ảnh: CA Phú Thọ

Theo điều tra, lợi dụng nhiệm vụ quản lý kho nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công nghệ Twinsel Việt Nam (KCN Cẩm Khê), Hoàng Đức Mạnh nhiều lần chiếm đoạt thiếc hàn, kem hàn và các nguyên vật liệu khác để bán lấy tiền tiêu xài, trong đó có việc bán cho Nguyễn Trung Nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố Nguyễn Trung Nam (SN 1978, trú tại xã Cẩm Khê) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ảnh: CA Phú Thọ

Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt gần 219 triệu đồng, đối tượng thu lợi gần 48 triệu đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các doanh nghiệp tăng cường quản lý, kiểm kê tài sản và siết chặt công tác quản lý kho để phòng ngừa các hành vi chiếm đoạt tài sản.