Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền SN 1973

Đối tượng này bị điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ngày 11/9, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an thành phố Cần Thơ cho biết trên báo Tuổi Trẻ rằng đã chính thức công bố các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyền (sinh năm 1973, cư trú tại xã Thạnh Phú, thành phố Cần Thơ). Đối tượng này bị điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Qua công tác nắm tình hình và quản lý không gian mạng, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Cần Thơ đã phát hiện tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Tuyen Nguyen" do chính Nguyễn Thị Tuyền quản lý và sử dụng có dấu hiệu phát tán các nội dung độc hại. Trên tài khoản này, đối tượng liên tục đăng tải các video clip có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lịch sử và tình hình thực tế, mang tính chất vu khống, xúc phạm nghiêm trọng uy tín của các cơ quan nhà nước cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao.

Theo báo Lao Động, kết luận giám định khẳng định toàn bộ hình ảnh và phát ngôn trong 48 video do tài khoản nói trên đăng tải đều là thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc thô bạo, qua đó xâm phạm trực tiếp đến uy tín của các tổ chức, cá nhân và gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng, bắt giam Nguyễn Thị Tuyền để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Công an nhân dân cho hay trước khi bị khởi tố trong vụ án này, Nguyễn Thị Tuyền từng vi phạm pháp luật với nhiều bản án hình sự:

Năm 2013: Tuyền cùng một số đối tượng cầm đầu các đoàn khiếu kiện kéo đến trụ sở UBND huyện Cờ Đỏ cũ để gây rối trật tự. Với hành vi này, đối tượng đã bị Tòa án nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội "Gây rối trật tự công cộng" tại phiên tòa phúc thẩm, và chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 10/7/2015.

Năm 2020: Tuyền tiếp tục tái phạm khi 3 lần bao chiếm đất trái phép, ngang nhiên ngăn cản người dân gieo lúa trên diện tích đất 2,46 ha. Sau đó, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam về tội "Hủy hoại tài sản".

Giai đoạn từ năm 2022 đến nay: Ngay sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, đối tượng không cải tạo tốt mà thường xuyên di chuyển ra Hà Nội để khiếu kiện vượt cấp. Song song với đó, Tuyền tung ra hàng loạt lời lẽ lăng mạ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng thời phát động kêu gọi các hội nhóm, cộng đồng mạng cả trong lẫn ngoài nước tham gia "ủng hộ, giúp đỡ" cho các hành vi sai trái của mình.