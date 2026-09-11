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Ra quyết định khởi tố Ngô Thị Hồng Loan SN 1974

Chi Chi (Tổng hợp)
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Ngô Thị Hồng Loan cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất "cắt cổ".

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hồng Loan (sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố Tân Lập 1, phường Hương Trà, TP Huế) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Vụ việc bị điều tra sau khi Công an phường Hương Trà (TP Huế) tiếp nhận đơn trình báo khẩn cấp từ chị N.T.T.H (trú tại xã Quảng Điền, TP Huế) về việc bị Ngô Thị Hồng Loan ép buộc trả các khoản nợ với mức lãi suất cắt cổ.

Vào cuộc xác minh và mở rộng điều tra, lực lượng công an làm rõ: từ khoảng tháng 7/2023 kéo dài đến đầu năm 2026 (cụ thể từ ngày 26/7/2023 đến 17/1/2026), Ngô Thị Hồng Loan đã thiết lập một đường dây cho vay tài chính quy mô, giăng bẫy nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với các gói cho vay tính lãi theo tháng hoặc xoay vòng theo ngày.

Qua bóc tách sổ sách và dòng tiền giao dịch, cơ quan chức năng xác định mức lãi suất mà đối tượng Loan áp dụng nằm ở mức đặc biệt cao: Đối với các khoản vay tính theo tháng: Mức lãi suất dao động từ 10% đến 20%/tháng, quy đổi theo năm tương đương từ 120% đến 240%/năm. Đối với các khoản vay ngắn hạn tính theo ngày: Lãi suất thực tế bị đẩy lên mức chóng mặt, tương đương từ 240% đến 360%/năm.

Bằng các thủ đoạn cho vay nặng lãi này, tính đến thời điểm bị phát hiện và triệt phá, Ngô Thị Hồng Loan đã cấu kết và thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 90 triệu đồng từ các nạn nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời kêu gọi các nạn nhân từng vay tiền của Ngô Thị Hồng Loan tiếp tục trình báo để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Hình ảnh khởi tố Ngô Thị Hồng Loan do CA TP Huế đăng tải:

Ra quyết định khởi tố Ngô Thị Hồng Loan SN 1974 - Ảnh 1.

Ảnh: CA TP Huế

Ra quyết định khởi tố Ngô Thị Hồng Loan SN 1974 - Ảnh 2.

Ảnh: CA TP Huế

Ra quyết định khởi tố Ngô Thị Hồng Loan SN 1974 - Ảnh 3.

Ảnh: CA TP Huế

Ra quyết định khởi tố Ngô Thị Hồng Loan SN 1974 - Ảnh 4.

Ảnh: CA TP Huế

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