Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Mai Trang SN 1969

Ngày 20/4, Công an xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp triển khai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mai Trang (sinh năm 1969, nơi đăng ký thường trú phường An Khánh, TP.HCM).

Bà Trang bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 16/8/2025 tại thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Theo tài liệu điều tra, sau khi vụ việc xảy ra, Nguyễn Thị Mai Trang không chấp hành yêu cầu triệu tập làm việc của cơ quan chức năng, rời khỏi địa phương nơi cư trú, thường xuyên thay đổi chỗ ở nhằm trốn tránh, gây nhiều khó khăn cho công tác triệu tập, điều tra, xử lý vụ án.

Trước tình hình đó, ngày 4/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Mai Trang.

Xác định việc truy tìm, bắt giữ đối tượng là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng điều tra vụ án, lực lượng Công an xã Mỹ Sơn đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, thu thập thông tin liên quan đến đối tượng.

Bằng tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì bám sát địa bàn, kết hợp linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, đến đầu tháng 4/2026, lực lượng điều tra Công an xã Mỹ Sơn đã xác định được nơi ở hiện tại của Nguyễn Thị Mai Trang tại tỉnh Lâm Đồng.

Trên cơ sở đó, Công an xã Mỹ Sơn đã kịp thời báo cáo, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bắt giữ đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam diễn ra đảm bảo an toàn, đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật; thể hiện sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an xã Mỹ Sơn.

Việc bắt giữ thành công Nguyễn Thị Mai Trang không chỉ phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, mà còn khẳng định rõ tính thượng tôn pháp luật, sự kiên quyết, cứng rắn của các cơ quan chức năng đối với những trường hợp cố tình chống đối, né tránh, không chấp hành yêu cầu làm việc.

Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị phát hiện, truy tìm và xử lý đến cùng theo quy định của pháp luật. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã Mỹ Sơn trong công tác quản lý địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.