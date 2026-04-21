Gần 9.000 người dân nhận được khoản tiền thưởng từ 3-5 triệu đồng, là những ai?

Duy Anh |

Gần 9.000 phụ nữ đã nhận thưởng từ 3 đến 5 triệu đồng vì sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Quy định áp dụng rộng rãi trên toàn địa bàn TP.HCM.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ dẫn thông tin từ Chi cục Dân số TP.HCM cho biết, thành phố đã chuyển khoản tiền thưởng 5 triệu đồng/người cho 1.310 bà mẹ sinh đủ hai con từ ngày 1/9/2025 đến ngày 15/4/2026. 

Ngoài ra, 7.650 phụ nữ khác nhận mức thưởng 3 triệu đồng/người do sinh con thứ hai trong giai đoạn từ cuối năm 2024 đến hết tháng 8/2025.

Chính quyền thành phố chi tiền khuyến khích các gia đình sinh thêm con vì tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) hiện chỉ đạt 1,51. Dù con số này tăng nhẹ so với mức 1,43 của năm 2024, nhưng vẫn đang trong ngưỡng báo động.

Bên cạnh tiền thưởng, từ ngày 15/4/2026 đến ngày 30/5/2026, người dân còn được hưởng các dịch vụ y tế như:

Gần 9.000 người nhận được khoản tiền thưởng từ 3-5 triệu, là những ai? - Ảnh 1.

ngành y tế đưa trực tiếp các dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát trước sinh và lập hồ sơ y tế người cao tuổi xuống 168 xã, phường, đặc khu.

Thai phụ và người cao tuổi, đặc biệt là các hộ khó khăn, có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngay tại nơi cư trú thay vì phải lên bệnh viện tuyến trên.

Chương trình này giúp các cặp vợ chồng chuẩn bị tốt nhất về nền tảng sức khỏe và tài chính khi quyết định sinh con, “đón đầu” Luật Dân số mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo thông tin trên tờ Vietnamnet, hiện siêu đô thị 14 triệu dân đang đồng thời đối mặt với tốc độ già hóa nhanh chóng: Hơn 1,57 triệu người cao tuổi - nhiều nhất cả nước (chiếm 11,4% tổng dân số). Chỉ số già hóa ở mức 60,93, nghĩa là cứ 100 người dưới 15 tuổi thì có gần 61 người cao tuổi. Tuổi thọ trung bình của người dân thành phố đạt 76,7 tuổi, cao hơn mức bình quân cả nước là 74,7 tuổi.

