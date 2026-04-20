Khám xét khẩn cấp, khởi tố chủ nhà nghỉ Vũ Thị Thu SN 2002

Duy Anh (tổng hợp) |

Cơ quan chức năng xác định, vợ chồng chủ nhà nghỉ đã sử dụng chính đội ngũ nhân viên, lễ tân để hình thành một mạng lưới phân phối và giao dịch ma túy.

Khoảng 12 giờ ngày 7/4, tại khu vực ngõ 46 đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tổ công tác Công an phường Bắc Giang bắt quả tang đối tượng Đỗ Quang Hạnh (sinh năm 1999, trú tại thôn Ngò, xã Bảo Đài, Bắc Ninh) khi đối tượng này trên đường đi giao ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 viên nén màu hồng (nghi là ma túy kẹo) và 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy ketamine).

Tại cơ quan công an, Hạnh khai là nhân viên lễ tân của nhà nghỉ Luxury, tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, do Vũ Thị Thu (sinh năm 2002) và chồng là H.X. C (sinh năm 1993), quê quán ở tỉnh Thanh Hóa làm chủ.

Đây không chỉ là cơ sở kinh doanh lưu trú thông thường mà còn là nơi vợ chồng Thu và các đối tượng cất giữ, phân chia, đóng gói ma túy trước khi bán lẻ cho người có nhu cầu sử dụng, thông tin này được đăng tải trên báo Bắc Ninh.

Chủ nhà nghỉ bán ma túy Vũ Thị Thu (Ảnh: Báo Bắc Ninh).

Tờ Pháp luật Việt Nam dẫn kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, vợ chồng Thu giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp cung cấp ma túy.

Các nhân viên như Hạnh, Vy Tuấn Tài (SN 2004) và Vy Văn Khởi (SN 1995) bị lôi kéo tham gia, trở thành “chân rết” thực hiện giao dịch. Các đối tượng chủ yếu nhận đơn qua mạng xã hội như Facebook, Messenger, Zalo nhằm tránh bị phát hiện.

Khi có khách đặt mua, các đối tượng lấy ma túy từ phòng của chủ, mang về chia nhỏ bằng cân tiểu ly, đóng gói rồi giao trực tiếp hoặc mang đến địa điểm hẹn. Mỗi lần giao dịch trót lọt, các đối tượng thu lợi hàng trăm nghìn đồng.

Liên quan đến vụ án trên, tờ Znews đưa tin, Công an phường Bắc Giang phối hợp với Công an phường Nếnh tiến hành khám xét khẩn cấp nhà nghỉ Luxury, tại phòng 203, nơi Hạnh, Tài và Khởi ở chung và phòng ngủ của vợ chồng Thu.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ thêm nhiều túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy dạng đá và 30 viên nén màu đỏ nghi ma túy tổng hợp dạng ngựa; tổng khối lượng ma túy thu giữ khoảng 30 gam.

Số tang vật bao gồm ma túy đá, ma túy ngựa, ketamin và ma túy kẹo nêu trên được chia thành nhiều túi nhỏ sẵn sàng cho việc mua bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với Thu, Hạnh, Khởi, Tài và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

