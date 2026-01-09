HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hùng, thu hồi lại tài sản

Duy Anh |

Nguyễn Tấn Hùng bị cáo buộc chiếm đoạt gồm 14.250 bóng đèn và 330 cuộn dây điện của 4 người dân, với trị giá hơn 710 triệu đồng.

Ngày 6/1 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hùng (SN 1999) thường trú tại thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua tin báo của người dân về việc một đối tượng có hành vi thuê bóng đèn và dây điện nhưng không hoàn trả, gây thiệt hại lớn về tài sản, Lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét đối tượng.

Bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hùng, thu hồi lại tài sản - Ảnh 1.

Văn phòng Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt bị can Nguyễn Tấn Hùng (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, Nguyễn Tấn Hùng đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về việc thuê bóng đèn, dây điện để thắp sáng vườn thanh long, qua đó thuê tài sản của 4 người dân tại xã Hàm Thạnh và xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi thuê được số tài sản trên, Hùng đã đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tổng tài sản bị chiếm đoạt gồm 14.250 bóng đèn và 330 cuộn dây điện, với trị giá hơn 710 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Hùng được thực hiện nhiều lần, kéo dài trong thời gian dài, gây khó khăn cho công tác thu thập tài liệu, chứng cứ và thu hồi tài sản.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ hành vi phạm tội, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt theo quy định.

Hiện nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại do hành vi của Nguyễn Tấn Hùng gây ra tiếp tục đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam môi giới bất động sản Hoàng Thị Thanh Tú
Tags

Tin nóng trong ngày

lừa đảo

Tin ngắn

báo mới

THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

thủ đoạn lừa đảo mới

bắt tạm giam

bị can

Hay độc lạ

nguyễn tấn hùng

bắt nguyễn tấn hùng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại