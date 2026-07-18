Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ thu mua mủ cao su Hoàng Thị Lý

Hoàng Thị Lý thu mua mủ cao su rồi bán lại hưởng chênh lệch với tổng doanh thu phát sinh khoảng 200 tỷ đồng nhưng không nộp thuế.

Ngày 18/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Lý (42 tuổi, trú xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh tố tụng đối với Hoàng Thị Lý (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Lý thu mua mủ cao su trên địa bàn các xã Phước Trà và Hiệp Đức rồi bán lại hưởng chênh lệch, với tổng doanh thu phát sinh khoảng 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình hoạt động, đối tượng Lý không đăng ký kinh doanh, không kê khai doanh thu và không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, gây thất thu ngân sách với số tiền trốn thuế hơn 2 tỷ 450 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Hoàng Thị Lý đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế” theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Lý trong thời hạn 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.