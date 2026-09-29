Nguyễn Thị Ngọc bị bắt về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng "Xúc phạm Quốc kỳ" xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo tài liệu điều tra, ngày 10/2/2026, Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội) sử dụng điện thoại thực hiện cuộc gọi video với Bùi Thị Măng (SN 1983, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên), đồng thời dùng tài khoản Facebook "Ngoc Nguyenthi" của đối tượng để phát trực tiếp toàn bộ cuộc trao đổi lên mạng xã hội với thời lượng 1 giờ 20 phút 53 giây.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Ngọc chủ động đưa ra các vấn đề, đặt câu hỏi, gợi mở nội dung để Bùi Thị Măng trao đổi; đồng thời chủ động phát trực tiếp cuộc gọi trên tài khoản Facebook cá nhân nhằm lan truyền nội dung cuộc trao đổi trên không gian mạng.

Nội dung trao đổi của Nguyễn Thị Ngọc và Bùi Thị Măng trong cuộc phát trực tiếp được Cơ quan điều tra xác định có nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; phủ nhận, xúc phạm Quốc kỳ Việt Nam, cờ Đảng Cộng sản Việt Nam; vu khống, xúc phạm Nhà nước Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân và Công an tỉnh Điện Biên.

Hình ảnh bắt giữ do CA Điện Biên cung cấp

Hình ảnh bắt giữ do CA Điện Biên cung cấp

Hình ảnh bắt giữ do CA Điện Biên cung cấp

Trước đó, ngày 6/2/2026, Bùi Thị Măng có hành vi tháo Quốc kỳ do Tổ dân phố 11, phường Mường Thanh treo tại nhà và dùng bật lửa đốt. Ngày 6/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Măng về tội "Xúc phạm Quốc kỳ". Ngày 29/7/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt Bùi Thị Măng 1 năm tù về tội danh này.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ về việc Bùi Thị Măng thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ các nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân.

Ngày 23/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Măng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục mở rộng điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Ngày 13/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét người và chỗ ở đối với Nguyễn Thị Ngọc.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 1 thiết bị livestream, 1 sổ ghi chép cá nhân cùng một số tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng liên quan, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.