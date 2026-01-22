Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ buôn bán quần áo Trịnh Thị Hóa

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thi hành các Quyết đinh, Lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hóa, sinh năm 1982, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định: Năm 2020 đến 2022, Trịnh Thị Hóa, làm nghề buôn bán quần áo tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (nay là xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai).

Ngoài việc buôn bán quần áo, Hoá cho công nhân làm việc tại các Công ty trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú vay tiền để lấy lãi hàng tháng với hình thức thế chấp Sổ Bảo hiểm xã hội.

Cán bộ công an đọc các lệnh tố tụng đối với bị can Trịnh Thị Hóa (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trong khoảng thời gian trên, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các Công ty tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cắt giảm nhân sự dẫn đến nhiều công nhân vay tiền của Hoá phải nghỉ việc, không có thu nhập nên không có khả năng trả lãi cho Hóa.

Để thu được tiền gốc và lãi cho vay, Hoá yêu cầu người vay tiền ký giấy ủy quyền cho Hóa thực hiện rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, sau khi rút tiền thì Hóa sẽ lấy tiền gốc, lãi, chi phí rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần và trả lại tiền dư cho người vay.

Đối với những trường hợp người vay không ký giấy uỷ quyền cho Hoá nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì Hóa giả chữ ký của người ủy quyền sau đó thuê 1 đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả giấy ủy quyền để làm thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

Trong khoảng thời gian trên, Hóa đã sử dụng 3 Giấy uỷ quyền giả chữ ký, mộc dấu của Văn phòng Công chứng Hoàng Mai Khanh làm thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần với tổng số tiền gần 247 triệu đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.