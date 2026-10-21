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Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Tạo SN 1984

Duy Anh
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Lê Văn Tạo bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Tạo (sinh năm 1984, trú tại Tổ dân phố Thọ Đơn, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị).

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Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh tố tụng đối với Lê Văn Tạo (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó khoảng 15 giờ 10 phút ngày 17/9, tại đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc Tổ dân phố Thọ Đơn, phường Bắc Gianh, Lê Văn Tạo cầm dao đi trên đường, có hành vi chửi bới, đe dọa và chặn xe mô tô của người đang lưu thông.

Hành vi trên xảy ra tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Lê Văn Tạo để tạm giam.

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