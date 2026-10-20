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Tạm giữ hình sự Kiều Phi Hùng SN 2001 và đồng phạm

Duy Anh
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Các đối tượng bị tạm giữ hình sự vì có liên quan đến ma túy.

Ngày 20/10, Công an xã Đại Xuyên, Thành phố Hà Nội cho biết đã tiếp nhận hồ sơ, đối tượng Trịnh Văn Hưng (SN 1988, trú tại thôn Thần Quy, xã Đại Xuyên) do Công an xã Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La bàn giao liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an đã làm rõ những người liên quan, thu giữ ma túy và dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình làm việc, Trịnh Văn Hưng khai nhận: ngày 12/10, Hưng nhờ Trương Văn Quý (SN 1988, trú tại tổ dân phố Yên Bắc, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) mua hộ ma túy "ngựa" với số tiền 2 triệu đồng. Quý cung cấp số tài khoản ngân hàng của Kiều Phi Hùng và nhận lời mua ma túy cho Hưng.

- Ảnh 1.

Ảnh: Công an Hà Nội.

Sau đó, Hưng, Quý và Hùng cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Quý. Hưng mang 12 viên ma túy về nhà, tiếp tục sử dụng 10 viên trong ngày 13/10.

Ngày 14/10, Hưng đến khu vực phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La và bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện dương tính với ma túy Methamphetamine.

Từ lời khai của Hưng, Công an xã Đại Xuyên triệu tập Quý để làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra xác định Kiều Phi Hùng (SN 2001, trú tại thôn Cổ Chế, xã Đại Xuyên, Hà Nội) là người bán ma túy cho Hưng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng: Trương Văn Quý để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự; Trịnh Văn Hưng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249 và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự; Kiều Phi Hùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

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