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Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Trang SN 1985

Chi Chi
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Lê Thị Trang SN 1985 bị bắt giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 20/9/2026, Công an xã Đa Kia (TP Đồng Nai) nhận được tin báo của chị H.T.N.G về việc vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày có 1 đối tượng nữ, đeo khẩu trang đến Tiệm vàng V.N thuộc thôn Bình Lợi, xã Đa Kia, thành phố Đồng Nai rồi thực hiện hành vi "Trộm cắp tài sản", tài sản bị chiếm đoạt là 1 cái lắc tay có trọng lượng khoảng hơn 03 chỉ vàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đa Kia đã tập trung lực lượng, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Qua truy xét xác định đối tượng thực hiện hành vi nêu trên là Lê Thị Trang, SN 1985, tạm trú ấp Dân Quân, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng thú nhận, ngày 20/9/2026 thuê xe đến địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ), tìm kiếm tiệm vàng có sơ hở trong quản lý để trộm cắp tài sản. Khi đến tiệm vàng V.N phát hiện chỉ có một mình G đứng trông coi, bán hàng; Trang đã tiếp cận, đề nghị chị G lấy một số trang sức để Trang đeo thử, lợi dụng lúc chị G lơ là, thiếu kiểm soát, Trang đã lén lút chiếm đoạt 1 vòng tay bằng vàng rồi rời khỏi tiệm.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Trang SN 1985 - Ảnh 1.

Chân dung Lê Thị Trang. Ảnh: CA Đồng Nai

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 24/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trang về tội "Trộm cắp tài sản", quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13 phê chuẩn theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an xã Đa Kia khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và người dân trên địa bàn cần nâng cao tinh thần cảnh giác, bố trí người trông coi, quản lý chặt chẽ hàng hóa, lắp đặt hệ thống màn hình camera giám sát tại các vị trí cần thiết nhằm răn đe đối tượng, kịp thời phát hiện những biểu hiện nghi vấn để có biện pháp phòng ngừa.

Người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong việc quản lý tài sản; khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc có thông tin liên quan, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai

Ra quyết định khởi tố Vũ Thị Thanh SN 1978 trong chuyên án lớn liên quan số tiền 700 tỷ đồng
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