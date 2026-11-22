Lê Thị Hà SN 1974 bị bắt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Ngày 21/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hà và Phan Văn Khánh về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hai bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Hà (SN 1974, trú tại thôn Tân Xuyên, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) và Phan Văn Khánh (SN 1992, trú tại thôn Ván Ri, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị). Hành vi của các đối tượng phạm vào tội danh quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hà. Ảnh: CA Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Khánh. Ảnh: CA Quảng Trị

Trước đó, tại khu vực thôn Tân Linh, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 74H-010.34 do Lê Thị Hà thuê Phan Văn Khánh điều khiển có dấu hiệu nghi vấn, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe chở 87 bình kim loại chứa hơn 2 tấn khí N2O (trị giá ước tính trên 700 triệu đồng). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế và chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên.

Số tang vật vụ việc. Ảnh: CA Quảng Trị

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CA Quảng Trị