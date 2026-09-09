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Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Trường SN 1996

Duy Anh
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Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện đối tượng đang vận chuyển 3.370 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

‎Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Quang Trường (sinh năm 1996, trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31/8, tại Km 19+100, tổ 10, khóm Bình Khánh, phường Bình Đức, tỉnh An Giang (chân cầu Rạch Ông Câu), lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 68A- 605.56 do Trường điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3.370 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trường khai nhận được một người đàn ông tên Phong (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê vận chuyển số thuốc lá trên để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

- Ảnh 1.

Bị can Lê Quang Trường (áo thun) (Ảnh: Công an An Giang).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh, mở rộng vụ án và làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không vì lợi ích trước mắt mà nhận vận chuyển, tàng trữ hoặc mua bán thuốc lá nhập lậu. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền như sau
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