Lê Anh Thơ SN 1984 thuộc nhóm đối tượng lời dụng chính sách mua nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gồm: Hoàng Văn Dũng, sinh năm 1994; Nguyễn Trung Giáp, sinh năm 1983, Dương Ngọc Túy, sinh năm 1986; Lê Anh Thơ, sinh năm 1984; Tạ Văn Sơn, sinh năm 1985 vàTrần Duy Đạt, sinh năm 1999, cùng trú ở tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: CA Ninh Bình

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi lợi dụng chủ trương, chính sách xây dựng nhà ở xã hội cho những người thu nhập thấp và sự thiếu hiểu biết về pháp lý của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 5/2025 - tháng 10/2025, các bị can Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Trung Giáp, Dương Ngọc Túy, Lê Anh Thơ và Tạ Văn Sơn đã làm giả 28 bộ hồ sơ với hơn 250 tài liệu, giấy tờ xác nhận của 6 Công ty đóng trên địa bàn các Khu Công nghiệp Đồng Văn I, II, III, IV cho 28 người trú ở các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên và thành phố Hà Nội nhằm đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu Công nghiệp Đồng Văn IV thuộc phường Kim Thanh và phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình.

Hoàng Văn Dũng còn móc nối với Trần Duy Đạt lừa 3 người dân viết hợp đồng nhận đặt cọc số tiền 300 triệu đồng để mua 3 căn nhà ở xã hội diện tích là 54m2 để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dũng về hành vi"Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; các bị can Dương Ngọc Túy, Tạ Văn Sơn, Nguyễn Trung Giáp và Lê Anh Thơ về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Trần Duy Đạt về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an