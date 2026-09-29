Thi hành lệnh bắt tạm giam kẻ cầm đầu Lê Hoàng Giang SN 1974 trong chuyên án lớn

Công an TP.HCM đang điều tra nhóm đối tượng dùng đá cuội giả làm “đá thiên thạch có giá trị hàng triệu USD” để lừa đảo.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết trên báo CAND rằng vừa phối hợp cùng Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây lừa đảo có tổ chức chuyên nghiệp. Nhóm đối tượng này đã dựng lên vở kịch tinh vi, biến những viên đá cuội vô giá trị thành "đá thiên thạch quý hiếm trị giá hàng triệu USD" nhằm dẫn dụ các nạn nhân sập bẫy góp vốn, giao dịch mua bán để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974, đối tượng cầm đầu); Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1978) và Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1980), cùng trú tại TP Cần Thơ; Ka Dẻh (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Lâm Đồng); Xa Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1977, trú tại tỉnh An Giang).

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Theo tài liệu điều tra mà báo Công an TP.HCM đăng tải, để tạo dựng lòng tin tuyệt đối với các con mồi, nhóm đối tượng đã phân chia vai diễn hết sức bài bản trong từng giao dịch:

Một số người đóng vai "chủ hàng", sở hữu mẫu đá thiên thạch có nguồn gốc kỳ bí, sở hữu những đặc tính huyền bí hoặc năng lượng siêu nhiên;

Các thành viên còn lại hóa thân thành những doanh nhân giàu có, chuyên gia giám định hoặc nhà đầu tư quốc tế đang ráo riết săn lùng bảo vật này với mức giá lên tới hàng triệu USD.

Thực chất, vật phẩm được đem ra giao dịch chỉ là những viên đá cuội bình thường ngoài tự nhiên, không mang bất kỳ giá trị khoa học hay kinh tế nào. Sau khi tung hứng, tạo ra bầu không khí giao dịch căng thẳng với mức lợi nhuận hấp dẫn, các đối tượng đã dẫn dụ các nạn nhân nhẹ dạ bỏ ra những khoản tiền lớn để đặt cọc, góp vốn hợp tác đầu tư hoặc mua lại sang tay kiếm lời.

Ngay khi nhận được tiền từ nạn nhân, các đối tượng nhanh chóng tìm cớ trì hoãn giao dịch, chia nhỏ số tiền chiếm đoạt rồi cắt đứt liên lạc, tẩu thoát sang các địa phương khác.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Xác định hành vi của nhóm đối tượng có tính chất chuyên nghiệp, liên tỉnh và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án phối hợp cùng Công an phường An Lạc đón lõng, bắt giữ toàn bộ các mắt xích chủ chốt.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, giám định các tang vật thu giữ, đồng thời rà soát các giao dịch tài chính để xác định chính xác tổng số tiền mà nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt từ các bị hại nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.