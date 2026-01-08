Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, đối tượng Vũ Đình Quyết, sinh năm 1994, trú tại TP Hải Phòng thông qua mạng xã hội Facebook để tìm kiếm và đặt mua 2 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả.

Sau khi có được các loại giấy tờ này, Quyết đã thực hiện hành vi gian dối để lừa đảo các bị hại tại khu vực phường Móng Cái 1 và Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Vũ Đình Quyết (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Với thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt thành công số tiền hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Đình Quyết về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định của Bộ luật Hình sự.

