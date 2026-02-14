HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trường SN 2009

Duy Anh |

Đối tượng Trần Văn Trường vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản sau thời gian lẩn trốn.

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trường (sinh năm 2009, quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng ngày 28/1/2024, Lê Hùng Hưng cùng các đối tượng: Trần Văn Trường; Phan Nguyễn Quang Minh; Trần Trung Kiên và Cao Minh Mạnh đi trên một xe mô tô do Minh điều khiển, chở cả nhóm đi tìm người có mâu thuẫn với Kiên để giải quyết. Tuy nhiên, do không gặp nên cả nhóm quay về.

Khi đến khu nhà trọ tại tổ 14B, khu phố Bình Hóa, phường Biên Hòa (trước đây là khu phố Bình Hóa, phường Hóa An), nhóm đối tượng nhìn thấy anh Lê Thanh Lực (sinh năm 2006, quê TP Cần Thơ), anh Huỳnh Văn Hậu Em (sinh năm 2004, quê tỉnh An Giang) và anh Y Teo Bdap (sinh năm 2003, quê tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi trước khu nhà trọ.

Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trường SN 2009 - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Văn Trường (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Do tính chất ngông cuồng, thích thể hiện, nhóm của Hưng rủ nhau đi tìm hung khí để đánh 3 người trên.

Sau khi tìm được 2 két bia Sài Gòn đã qua sử dụng, cả nhóm quay lại, dùng vỏ chai bia làm hung khí tấn công. Thấy nhóm đối tượng cầm chai bia tiến lại gần, anh Lực, anh Hậu Em và anh Y Teo Bdap bỏ chạy vào phòng trọ lánh nạn, để lại 2 điện thoại di động và 1 xe mô tô bên ngoài.

Không dừng lại, các đối tượng tiếp tục đuổi theo, dùng vỏ chai bia ném vào hành lang khu nhà trọ, trong đó có vỏ chai trúng người anh Lê Thanh Lực gây thương tích.

Sau đó, nhóm này quay lại lấy 2 điện thoại và 1 xe mô tô của bị hại, tổng trị giá tài sản gần 11 triệu đồng, mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ các đối tượng liên quan. Riêng Trần Văn Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã truy bắt được Trường khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

