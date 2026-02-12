Bắt Dương Hồng Phong - kẻ ẩn náu bằng tên giả và đã vứt bỏ điện thoại cá nhân

"Huy" – lớp vỏ che giấu thân phận

Khi bản án đã có hiệu lực, thay vì chấp hành, Phong lựa chọn trốn thi hành án. Từ đây bắt đầu hành trình truy tìm một kẻ mang hai thân phận.

Rời khỏi nơi cư trú, Phong chủ động vứt bỏ điện thoại cá nhân, thay đổi sim rác liên tục, không đăng ký lưu trú, không để lại dấu vết ổn định. Dưới cái tên giả "Huy", đối tượng sang Campuchia, hòa lẫn vào môi trường phức tạp về tệ nạn xã hội.

Ban chuyên án phối hợp Công an phường La Gi tổ chức triển khai phương án bắt giữ Phong tại khu vực phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Không đứng tên chính thức, không giao dịch trực tiếp, không sử dụng giấy tờ thật – “Huy” tồn tại tách biệt hoàn toàn với Dương Hồng Phong đang bị truy nã tại Việt Nam.

Không cố định lộ trình, Phong luân phiên qua lại giữa Việt Nam và Campuchia bằng đường tiểu ngạch tại ba khu vực: Long Bình – An Giang; Mộc Bài – Tây Ninh; Thơ Mo (Thô Mo) – Tây Ninh.

Đối tượng lợi dụng địa hình biên giới nhiều đường mòn, lối mở; sử dụng xe máy, đường đò qua sông; thay đổi cửa khẩu liên tục để né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Không thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh chính thức, không để lại dữ liệu hành chính.

Phong bị ban chuyên án di lý về trụ sở Công an phường Lagi (Lâm Đồng) làm việc.

Hành trình lẩn trốn của Phong được xây dựng thành nhiều lớp che chắn: nhân thân giả – địa bàn phức tạp – di chuyển xuyên biên giới – cắt đứt liên lạc viễn thông.

Trước tính chất nguy hiểm và yếu tố xuyên biên giới của đối tượng, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xác lập chuyên án truy, giao Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp làm đơn vị chủ trì. Lực lượng tham gia đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ: phân tích quy luật di chuyển, rà soát mối quan hệ xã hội, khoanh vùng địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh, thành phố liên quan.

Song song với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án tăng cường vận động quần chúng Nhân dân, sàng lọc những đối tượng sử dụng tên “Huy” có đặc điểm trùng khớp. Từ đây, từng lớp vỏ che giấu của Dương Hồng Phong dần bị bóc tách…

Điểm dừng của hành trình lẩn trốn

Sau thời gian hoạt động tại Campuchia dưới tên giả “Huy”, Dương Hồng Phong quay về Việt Nam qua tuyến biên giới phía Nam, lưu lại An Giang ít ngày để thăm dò tình hình rồi tiếp tục di chuyển xuống phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, thuận lợi cho việc ẩn náu. Tại đây, đối tượng chuẩn bị hành trình ra các tỉnh phía Bắc nhằm kéo dài thời gian lẩn trốn.

Trung tá Chu Hồ Anh Tuấn, Trưởng phòng PC10, Trưởng Ban chuyên án khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tuy nhiên, mọi di biến động của Phong đều nằm trong tầm theo dõi. Qua phân tích quy luật di chuyển, rà soát nhân thân và xác minh các đầu mối liên quan, Ban chuyên án xác định chính xác vị trí khi đối tượng đang tạm dừng tại La Gi và có dấu hiệu tiếp tục rời địa bàn. Lực lượng chức năng lập tức phối hợp Công an phường La Gi triển khai phương án, bắt giữ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

"Chúng tôi xác định đây không phải một đối tượng trốn thi hành án thông thường. Phong có kinh nghiệm hoạt động bên Campuchia, thay đổi danh tính, thay điện thoại liên tục và di chuyển qua nhiều tuyến biên giới. Nếu không bóc tách từng lớp vỏ che giấu, rất khó lần ra dấu vết…" – Đại úy Nguyễn Văn Chiến, Phó đội trưởng, thành viên Ban chuyên án chia sẻ khi nhắc lại hành trình truy bắt Dương Hồng Phong.

Hành trình truy bắt kẻ mang 2 thân phận khép lại, nhưng thông điệp vẫn rõ ràng: dù ẩn mình dưới tên giả, lẩn trốn qua biên giới hay thay đổi bao nhiêu thiết bị liên lạc, mọi hành vi trốn thi hành án đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.