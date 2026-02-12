HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện "bí mật" giấu trong túi quần của Phạm Thị Ngọc Mai SN 1987

Duy Anh |

Công an phát hiện trong túi quần đối tượng có 2 túi nilon dạng zip, bên trong chứa tinh thể màu trắng...

Ngày 10/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, ngày 9/2, Tổ 161 Công an phường Trấn Biên đã phát hiện một người điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong túi quần đối tượng có 2 túi nilon dạng zip, bên trong chứa tinh thể màu trắng, đối tượng khai nhận là ma túy đá.

Đối tượng Phạm Thị Ngọc Mai cùng tang vật (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Qua làm việc, đối tượng khai tên Phạm Thị Ngọc Mai (SN 1987, hộ khẩu thường trú phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai). Bước đầu, Mai khai nhận số ma túy trên mua về để sử dụng cho bản thân.

Hiện Công an phường Trấn Biên đang tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai

Công an cảnh báo khẩn cấp về 17 tiện ích trình duyệt cần gỡ bỏ ngay lập tức
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

bí mật

bắt giữ

Ngọc Mai

bắt quả tang

Hay độc lạ

bắt ngọc mai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại