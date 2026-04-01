Thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Gia Hoàng SN 1999

Duy Anh |

Nguyễn Gia Hoàng là đối tượng đã “giăng bẫy” đổi ngoại tệ, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của bị hại.

Ngày 7/4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Gia Hoàng (SN 1999), thường trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Gia Hoàng SN 1999 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Gia Hoàng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Qua điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2024 đến 2025, lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ của người dân, Nguyễn Gia Hoàng đã tham gia các hội nhóm kín trên mạng xã hội như Facebook, Telegram… để quảng bá dịch vụ đổi tiền Việt sang USD, AUD… với tỷ giá hấp dẫn, thủ tục nhanh chóng.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng do mình cung cấp. Tuy nhiên, thay vì thực hiện giao dịch như cam kết, Hoàng tạo các lệnh chuyển tiền giả, chụp lại hình ảnh giao dịch để gửi cho bị hại nhằm đánh lừa, chiếm đoạt tiền.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đối tượng đã chiếm đoạt của 03 bị hại số tiền gần 500 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hoàng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Đáng chú ý, quá trình điều tra còn phát hiện đối tượng tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền lớn và lôi kéo một số người khác cùng tham gia.

Thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Gia Hoàng SN 1999 - Ảnh 2.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

