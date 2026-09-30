HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam Chủ tịch Công ty du lịch Triệu Tuấn Dũng SN 1980

Chi Chi
|

Triệu Tuấn Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam, bị bắt về hành vi “Tham ô tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an thành phố Quảng Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng (sinh năm 1980; trú tại tổ 6, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội) về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ Luật Hình sự.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Chủ tịch Công ty du lịch Triệu Tuấn Dũng SN 1980 - Ảnh 1.

Tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng. Ảnh: CA tỉnh Quảng Ninh

Quá trình điều tra, xác định: Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch, do 03 cổ đông sáng lập. Lợi dụng vai trò làm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, Triệu Tuấn Dũng đã tự lập tài khoản ngân hàng mới của Công ty để khi nhận tiền bán tàu có thể tự ý rút tiền, chuyển khoản; thỏa thuận với người mua tàu thanh toán tiền thành hai khoản trong hợp đồng và ngoài hợp đồng để che giấu số tiền bán tàu thực tế với các cổ đông khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Triệu Tuấn Dũng đã phạm vào tội “Tham ô tài sản”, từ đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng.

Theo Cổng TTĐT CA tỉnh Quảng Ninh

Công an điều tra giao dịch bất động sản trị giá 2,4 tỷ đồng: Bắt giam Nguyễn Thành Trung SN 1991
Tags

tin hình sự

báo công an

Tin ngắn

báo mới

Tin nóng trong ngày

bắt tạm giam

lệnh bắt tạm giam

Chủ tịch Công ty du lịch

bắt Chủ tịch Công ty du lịch

khởi tố

bắt giữ

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại