Nguyễn Thành Trung đã dùng 4 sổ đỏ giả để giao dịch mua bán bất động sản.

Ngày 28/9/2026, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1991, đăng ký thường trú tại xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", quy định tại khoản 4 Điều 174 và khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 4/2026, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thành Trung tìm hiểu trên mạng xã hội và đặt làm giả 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Ngoài ra, Trung còn sử dụng 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị do trước đó đã báo mất và được cấp lại.

Sau đó, Trung sử dụng các giấy tờ trên để thực hiện giao dịch đối với 04 nền đất dưới hình thức ký hợp đồng ủy quyền với ông Đ.B.L. (ở phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ), qua đó nhận tổng số tiền 2,4 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Trung đưa ông L. đến xem các nền đất trống không thuộc quyền sử dụng của mình nhưng giới thiệu là tài sản do Trung sở hữu. Sau khi nhận tiền, Trung rời khỏi địa phương.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung. Ảnh: CA Cần Thơ

Bằng các biện pháp công tác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn của Trung. Trên cơ sở kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có đủ căn cứ khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị những ai là nạn nhân của Nguyễn Thành Trung khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ hoặc liên hệ Điều tra viên, Thiếu tá Lê Văn Chí Hữu, số điện thoại 0918.215.789 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của tài sản, giấy tờ liên quan và thông tin của người giao dịch; không nên chỉ dựa vào giấy tờ do một bên cung cấp để thực hiện giao dịch, nhằm hạn chế nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an