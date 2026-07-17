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Thi hành lệnh bắt tạm giam cán bộ phòng giáo dục Nguyễn Văn Chương 43 tuổi

Chi Chi
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Nguyễn Văn Chương bị bắt về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Chương về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định trong quá trình được giao lập hồ sơ đấu thầu thực hiện mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường trên địa bàn huyện Nam Trà My (thuộc tỉnh Quảng Nam cũ), Nguyễn Văn Chương, trước đây là chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My, đã có hành vi vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1 tỷ 793 triệu đồng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam cán bộ phòng giáo dục Nguyễn Văn Chương 43 tuổi - Ảnh 1.

Chương tại cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Thi hành lệnh bắt tạm giam cán bộ phòng giáo dục Nguyễn Văn Chương 43 tuổi - Ảnh 2.

Ảnh: CA Đà Nẵng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Chương trong thời hạn 4 tháng để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. 

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