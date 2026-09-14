Thi hành bắt tạm giam Nguyễn Công Thắng SN 1986

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Công Thắng đang có mặt tại phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 13/9/2026 cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Thắng (SN 1986, đăng ký thường trú tại xã Hòa Hiệp, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” liên quan vụ việc xảy ra tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8/2025, do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến quan hệ tình cảm, Nguyễn Công Thắng tìm đến nơi ở của anh T. tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, giữa hai bên xảy ra xô xát. Trong quá trình này, Thắng dùng kéo gây thương tích vùng lưng của anh T.

Người dân gần đó đã can ngăn và đưa bị hại đi cấp cứu. Sau vụ việc, Thắng rời khỏi hiện trường và nơi cư trú. Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng xác định bị hại có tỷ lệ tổn thương cơ thể 08%, thương tích do vật sắc nhọn gây ra. Nội dung này phù hợp với thông báo truy tìm đã được Công an tỉnh Lâm Đồng đăng tải trước đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Thắng - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự và ra quyết định truy tìm Nguyễn Công Thắng để phục vụ điều tra. Điều 134 hiện quy định tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.

Đến tháng 8/2026, cơ quan Công an xác định Nguyễn Công Thắng đang có mặt tại phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Thắng theo quy định.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.