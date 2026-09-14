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Kiểm tra căn hộ lúc 11 giờ, công an bắt Phạm Nguyễn Hồng Ch. SN 2002

Trang Anh
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Qua xác minh, Phạm Nguyễn Hồng Ch. hiện đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy.

Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 13/9/2026 cho biết, Công an phường Trung An mới đây đã rà soát địa bàn, quản lý đối tượng, tập trung đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Theo đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 10/9/2026, qua công tác kiểm tra, rà soát các đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy, Công an phường Trung An tiến hành kiểm tra một căn hộ thuộc khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Phạm Nguyễn Hồng Ch. (sinh năm 2002, thường trú khu phố Long Hưng, phường Trung An) và Nguyễn Trung Th. (sinh năm 1997, thường trú khu phố Chợ, phường Trung An).

Tang vật thu giữ gồm 01 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, bên trong ống nỏ thủy tinh có chứa chất nghi là ma túy; 01 gói nilon hàn kín chứa chất rắn màu trắng, theo lời khai ban đầu của Phạm Nguyễn Hồng Ch. là ma túy đá, cùng một số đồ vật có liên quan.

Đối tượng Phạm Nguyễn Hồng Ch. - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Qua xét nghiệm, cả 02 đối tượng đều cho kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Tại cơ quan Công an, Phạm Nguyễn Hồng Ch. khai nhận đã mua ma túy mang về nhà để sử dụng, sau đó điện thoại rủ Nguyễn Trung Th. đến. Khi cả hai đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy thì bị Công an phường Trung An kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang.

Qua xác minh, Phạm Nguyễn Hồng Ch. hiện đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy. Công an phường Trung An đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự và các quy định pháp luật có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Trung An tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng; thu thập, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, Công an phường Trung An tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy, không để tội phạm và tệ nạn ma túy có cơ hội phát sinh, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

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