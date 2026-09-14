Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Quốc Trung và Hồ Ngọc Luân SN 1999

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Quốc Trung, thu giữ 9.000.000 đồng tiền giả, gồm các tờ có mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 13/9/2026 cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tố Đỗ Quốc Trung và Hồ Ngọc Luân (SN 1999), trú tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”, quy định tại Điều 207 Bộ luật Hình sự. Tổng số tiền giả thu giữ trong quá trình điều tra là 29.095.000 đồng.

Theo kết quả điều tra, ngày 22/5/2026, Đỗ Quốc Trung sử dụng 04 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng để mua nước ngọt tại một tiệm tạp hóa trên đường Lý Thường Kiệt, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi phát hiện số tiền có dấu hiệu bất thường, chủ tiệm đã đến Công an phường La Gi trình báo.

Từ nguồn tin trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường La Gi và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Quốc Trung, thu giữ 9.000.000 đồng tiền giả, gồm các tờ có mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng.

Đối tượng Đỗ Quốc Trung tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 23/5/2026, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Đỗ Quốc Trung, thu giữ thêm 8.000.000 đồng tiền giả.

Quá trình làm việc, Trung khai nhận đầu tháng 4/2026, do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tìm hiểu cách làm tiền giả trên mạng Internet.

Sau khi sử dụng 04 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng tại tiệm tạp hóa ở phường La Gi và biết sự việc bị phát hiện, Trung nhờ Hồ Ngọc Luân chở Trung cùng một số máy móc, dụng cụ về nơi ở của Luân.

Theo kết quả điều tra, tại đây Trung và Luân tiếp tục thực hiện hành vi làm tiền giả. Rạng sáng 23/5/2026, các bị can đã sử dụng một tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng để mua một gói đường phèn trị giá 14.000 đồng tại một tiệm tạp hóa trên địa bàn phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Khám xét nơi ở của Hồ Ngọc Luân, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ 12.095.000 đồng tiền giả, 01 máy tính xách tay, 01 máy in màu cùng một số đồ vật, dụng cụ có liên quan.

Đối tượng Hồ Ngọc Luân thực nghiệm lại hành vi sử dụng tiền giả - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Sau đó, Luân rời khỏi địa phương. Qua công tác vận động, đến sáng 26/5/2026, Luân đến Công an phường La Gi trình diện và khai nhận hành vi liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quốc Trung và Hồ Ngọc Luân về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”, quy định tại Điều 207 Bộ luật Hình sự.

Tiền giả mệnh giá 500.000 đồng được thu giữ trong quá trình điều tra vụ án - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền giả thu giữ liên quan vụ án là 29.095.000 đồng.

Ngày 08/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đề nghị truy tố Đỗ Quốc Trung và Hồ Ngọc Luân theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện tiền có dấu hiệu giả cần giữ nguyên hiện trạng, không tiếp tục sử dụng, trao đổi hoặc lưu hành; đồng thời nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý theo quy định.