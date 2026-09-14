Bắt gã đàn ông đấm đá bà U70, lấy 2 triệu "bồi thường" sau va chạm giao thông

Ngay sau khi xảy ra va chạm giao thông, Hải đã dùng chân tay đấm đá vào vùng đầu, người và mặt bà C, sau đó rút chìa khóa xe mô tô của bà C và đe đọa đòi tiền bồi thường.

Ngày 13/9/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Hải, sinh năm 1978, trú tại tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an phường Mỹ Hào nhận được tin báo của bà N.T.C, sinh năm 1958, trú tại phường Mỹ Hào về việc: Tại khu vực cổng chợ Bao Bì thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào, xe mô tô do bà C điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô do một người đàn ông tên Hải điều khiển.

Ngay sau khi xảy ra va chạm giao thông, Hải đã dùng chân tay đấm đá vào vùng đầu, người và mặt bà C, sau đó rút chìa khóa xe mô tô của bà C và đe đọa đòi tiền bồi thường. Bà C sợ bị đánh nên đã đưa cho Hải số tiền 2.000.000 đồng.

Đối tượng Trịnh Văn Hải - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường Mỹ Hào đã có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra, xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Mỹ Hảo đã xác định, đối tượng đánh bà C và cưỡng đoạt số tiền 2.000.000 đồng của bà C là Trịnh Văn Hải, sinh năm 1978, trú tại Tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào.

Tại cơ quan điều tra, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường Mỹ Hào đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Hải về tội Cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.