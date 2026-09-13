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Điều tra 27 tài khoản ngân hàng, công an khởi tố Hoàng Công Quyết SN 1988

Trang Anh
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Từ cuối năm 2025 đến tháng 4/2026, Quyết đã liên hệ với một số người để mua 27 tài khoản thanh toán được mở tại nhiều ngân hàng.

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 13/9/2026 cho biết, qua công tác nắm tình hình, rà soát các tài khoản phát sinh giao dịch bất thường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên địa bàn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết (sinh năm 1988, trú tại tổ 29, khu phố Hà Khánh 5, phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh) để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” (khoản 1 - Điều 291 Bộ luật Hình sự).

Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2025 đến tháng 4/2026, Quyết đã liên hệ với một số người để mua 27 tài khoản thanh toán được mở tại nhiều ngân hàng, với giá từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng/tài khoản/tháng. Sau đó, Quyết sử dụng ứng dụng Telegram để bán lại số tài khoản trên cho các đối tượng khác với giá 2.000.000 đồng/tài khoản/tháng và nhận tiền thanh toán bằng tiền mặt.

Đối tượng Hoàng Công Quyết - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Để phục vụ việc sử dụng các tài khoản đã mua, Quyết còn quay, lưu giữ hình ảnh chân dung của chủ tài khoản và sử dụng phần mềm có khả năng can thiệp vào quá trình xác thực trên điện thoại, đưa hình ảnh được lưu sẵn thay cho việc xác thực trực tiếp khuôn mặt của chủ tài khoản, qua đó tìm cách đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án trên, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc hình ảnh khuôn mặt cho người khác.

Việc đứng tên mở tài khoản rồi chuyển giao cho người khác sử dụng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tài sản, lộ lọt thông tin cá nhân mà còn có thể tiếp tay cho các hoạt động đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và những hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi phát hiện dấu hiệu mua bán, thuê, mượn tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xác minh, xử lý.

Ảnh tạo bởi AI

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