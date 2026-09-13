Ty dùng dao tấn công Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, khiến đồng chí hy sinh do mất máu cấp vì thủng tim.

Ngày 11/9/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Ty, sinh năm 1995, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, tối 07/9/2025, sau khi xảy ra mâu thuẫn gia đình, Ty dùng dao tấn công chị dâu, gây thương tích 4%, rồi mang theo hung khí bỏ trốn. Sáng hôm sau, Công an xã Xuân Lộc tổ chức lực lượng xác minh, truy tìm đối tượng.

Khi lực lượng Công an tiếp cận, Ty tiếp tục dùng dao tấn công Trung tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, khiến đồng chí hy sinh do mất máu cấp vì thủng tim.

Sau khi gây án, Ty rời hiện trường, về nhà thay quần áo, tắm rửa rồi cố thủ trong nhà tắm. Công an phải phá cửa, khống chế Ty. Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Ty.

Bị cáo Nguyễn Văn Ty tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Công an Đắk Lắk

Kết luận xác định bị cáo mắc rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng ma túy nhóm chất kích thích, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm phạm tội.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định đây chỉ là tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự, không làm mất đi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi. Ty đã liên tiếp thực hiện hành vi nhằm tước đoạt tính mạng của hai người trong khoảng thời gian rất ngắn.

Đặc biệt, sau khi đâm chị dâu, Ty không dừng lại mà tiếp tục dùng hung khí nguy hiểm tấn công trung tá Cánh.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng người khác và chống đối người thi hành công vụ; tuyên phạt Nguyễn Văn Ty mức án tử hình về tội “Giết người”.