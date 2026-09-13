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Công an tìm người tên Phạm Viết Dũng SN 1978

Trang Anh
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Ai biết thông tin hoặc phát hiện Phạm Viết Dũng ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ngày 13/9/2026 cho biết đang xác minh nguồn tin về tội phạm trong 02 vụ việc và đã ra quyết định truy tìm 02 người có liên quan.

Cụ thể, vụ việc thứ nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin về tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phạm Viết Dũng (SN 1978; nơi thường trú: 200 Hàng Bông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Phạm Viết Dũng hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Phạm Viết Dũng.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Phạm Viết Dũng ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0858.347.888) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Đối tượng Phạm Viết Dũng (trái) và Lê Quốc Sử - Ảnh: Công an Hà Nội

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến Lê Quốc Sử (SN 1977; nơi ĐKTT: TDP Yên Bắc, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình). Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Lê Quốc Sử hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Lê Quốc Sử.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Lê Quốc Sử ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0333.996.229) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

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