Danh tính gã đàn ông cầm dao đuổi chém người đi đường

Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế đối tượng, thu giữ 2 con dao, kịp thời ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 13/9/2026 cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn phường Quảng Phú, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện, khống chế một nam thanh niên cầm theo dao, đuổi đánh một người khác trên đường do mâu thuẫn cá nhân.

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 11/9/2026, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh, Tổ công tác số 3 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba giao nhau với đường An Dương Vương (Quốc lộ 47), thuộc phố Chính Việt, phường Quảng Phú, thì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện manh động, trên tay cầm theo dao và đang đuổi theo một người khác trên đường.

Tổ công tác kịp thời khống chế đối tượng - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Công an thu giữ 2 con dao đối tượng sử dụng trong vụ việc - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Nhận thấy hành vi của đối tượng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn của người dân và những người tham gia giao thông, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế đối tượng, thu giữ 2 con dao, kịp thời ngăn chặn nguy cơ xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Đối tượng được xác định là M.Đ.T, sinh năm 1996, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Qua nắm tình hình ban đầu, nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các bên.

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao M.Đ.T cùng toàn bộ tang vật cho Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Quảng Phú tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối tượng có hành vi dùng dao đuổi đánh người trên đường góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra xô xát, gây thương tích hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân trên địa bàn.