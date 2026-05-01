Thi hành bắt tạm giam chủ xe ô tô Ford Lương Thành Lập

Trang Anh |

Lương Thành Lập mua xe ô tô hiệu Ford Territory Titanium X, màu đen, BKS 43B-165.xx vào tháng 11/2025.

Công an Đà Nẵng chiều 1/5/2026 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11/2025, Lương Thành Lập mua xe ô tô hiệu Ford Territory Titanium X, màu đen, BKS 43B-165.xx và mang Giấy chứng nhận đăng ký xe đi cầm cố tại một công ty tài chính với số tiền 400 triệu đồng.

Đầu tháng 2/2026, do cần tiền tiêu xài, Lập liên hệ ông H.T.N (trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) để tiếp tục cầm cố chiếc xe trên với số tiền 500 triệu đồng, lãi suất 2%/tháng. Sau khi ký giấy tờ cầm cố, Lập giao cho ông N. 1 chìa khóa xe cùng giấy đăng ký xe. Khi được hỏi về chìa khóa dự phòng, Lập nói đã làm mất. Sau giao dịch, chiếc xe được ông N. đưa về bảo quản tại căn nhà trên đường Xuân Thiều 31, phường Hải Vân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Lương Thành Lập - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đến ngày 9/2/2026, ông N. phát hiện giấy đăng ký xe mà Lập giao trước đó là giả nên yêu cầu trả lại số tiền đã cầm cố. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Lập tiếp tục đề nghị bán chiếc xe cho ông N. với giá 800 triệu đồng và cho biết giấy đăng ký xe thật đang được cầm cố tại công ty tài chính ở Tam Kỳ, Quảng Nam (cũ). Cùng ngày, hai bên ký hợp đồng mua bán xe; số tiền còn lại được thống nhất dùng để chuộc giấy đăng ký xe từ công ty tài chính.

Ngày 19/3/2026, ông N. đã nộp 400 triệu đồng tại Văn phòng Công ty tài chính (có chi nhánh ở phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để lấy lại giấy đăng ký xe thật. Sau đó, Lập chuyển khoản trả lại cho ông N. 67 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày 23/3/2026, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, khi phát hiện chiếc xe đang để tại nhà ông N., Lập đã lén lút sử dụng chìa khóa dự phòng để lấy xe mang đi cầm cố với số tiền 230 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

