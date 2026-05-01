Công an Hà Nội truy tìm Nguyễn Lê Trang Linh SN 2009

Công an TP Hà Nội ngày 01/5/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 27/12/2025 tại trước số 33 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Lê Trang Linh (SN 2009; Nơi thường trú: phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Chỗ ở hiện nay: phường Hồng Hà, TP. Hà Nội) là đối tượng liên quan đến vụ án. Hiện, cơ quan Công an chưa xác định Linh đang ở đâu. Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội quyết định truy tìm đối tượng trên.

Nguyễn Lê Trang Linh - Ảnh: Công an Hà Nội

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT: 0983.881.982), Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội (https://www.facebook.com/ConganThuDo) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.