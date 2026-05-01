Công an Hà Nội truy tìm Nguyễn Lê Trang Linh SN 2009

Trang Anh |

Công an xác định Nguyễn Lê Trang Linh là đối tượng liên quan đến vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng.

Công an TP Hà Nội ngày 01/5/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 27/12/2025 tại trước số 33 An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Lê Trang Linh (SN 2009; Nơi thường trú: phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Chỗ ở hiện nay: phường Hồng Hà, TP. Hà Nội) là đối tượng liên quan đến vụ án. Hiện, cơ quan Công an chưa xác định Linh đang ở đâu. Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội quyết định truy tìm đối tượng trên.

Nguyễn Lê Trang Linh - Ảnh: Công an Hà Nội

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT: 0983.881.982), Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội (https://www.facebook.com/ConganThuDo) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhựt sinh năm 2002
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
