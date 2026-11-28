Nguyễn Duy Khanh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Global Diamond có địa chỉ ở phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh.

Công an tỉnh Bắc Ninh tối 27/11/2026 đã thông tin về việc tìm người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan trong trong vụ án hình sự.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh, tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Global Diamond, địa chỉ: Số 2 Đường Cả Trọng, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh.

Quá trình điều tra, xác định, trong năm 2022, 2023 Nguyễn Duy Khanh (sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú: số 66/102 đường Huyền Quang, Tổ dân phố Tiền Giang, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh; chỗ ở hiện tại: số 934 đường Lê Lợi, Tổ dân phố Dĩnh Kế, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã thực hiện hành vi nhận tiền của khách hàng dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản, sau đó chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Bắc Ninh, tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Khanh - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh, thông báo tổ chức, cá nhân đã ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư với Công ty cổ phần Tập đoàn Global Diamond, chưa được chi trả, đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an thành phố Bắc Ninh, để giải quyết theo quy định (địa chỉ: Trụ sở làm việc Công an thành phố Bắc Ninh cơ sở 1, đường Hùng Vương, phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh).

Thông tin liên hệ: Điều tra viên Vũ Văn Giang, số điện thoại 0983.356.838.