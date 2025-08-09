Năm 2018, nữ sinh 18 tuổi Vương Tâm Di, sống tại Hà Bắc, đã khiến cả Trung Quốc chú ý khi đạt 707 điểm trong kỳ thi Cao khảo – kỳ thi đại học khắc nghiệt với hơn 10 triệu thí sinh tham dự mỗi năm. Số điểm trên giúp cô trở thành thủ khoa toàn tỉnh, được cả hai trường đại học danh giá nhất Trung Quốc là Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa săn đón. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau “số điểm mơ ước” của nữ sinh này mới khiến nhiều người thực sự ngưỡng mộ và xúc động.

Chỉ vài ngày sau khi kết quả được công bố, phóng viên từ nhiều đài truyền hình lớn đã tìm về quê Tâm Di để ghi hình. Hành trình tới nhà nữ sinh này không hề dễ dàng, xe phải băng qua nhiều đoạn đường núi ngoằn ngoèo mới tới được ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở huyện Tảo Cường.

Tại đây, ngôi nhà của thủ khoa tỉnh Hà Bắc hiện ra với vẻ đơn sơ khiến không ít người lặng người. Phòng học của Tâm Di chỉ có chiếc bàn gỗ cũ, cái giường và tủ nhỏ. Điểm sáng duy nhất trong căn nhà là những tấm bằng khen được treo kín tường.

Ảnh: Toutiao

Qua nói chuyện, phóng viên biết được gia đình Tâm Di có 6 người, sống nhờ vào vỏn vẹn hai mẫu ruộng. Cha Tâm Di vì gánh nặng kinh tế buộc phải đi làm xa. Mẹ cô mắc bệnh nan y, phải uống thuốc quanh năm. Ông nội vừa già yếu vừa mang nhiều bệnh, không thể tự chăm sóc bản thân. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, nữ sinh này vừa cố gắng học hành, vừa phụ mẹ việc nhà, chăm em học hành.

Dù thiếu thốn trăm bề, Tâm Di chưa bao giờ thấy mình thiệt thòi. Trái lại, cô coi khó khăn là động lực để trưởng thành, rèn tính tự lập và học cách bình tĩnh đối diện mọi biến cố.

“Bản thân em phải nỗ lực hơn người khác. Chỉ có kiến thức và sự chăm chỉ mới thay đổi được số phận”, Tâm Di chia sẻ.

Khi kết quả thi công bố, trường cấp 3 nơi nữ sinh này theo học đã thưởng nóng cho cô học trò giỏi 40.000 NDT (hơn 146 triệu đồng). Đại học Bắc Kinh thậm chí đã cử phái đoàn tới tận nhà Tâm Di để mời nhập học. Cuối cùng, nữ sinh này đã chọn khoa Tiếng Trung của Bắc Đại.

Ảnh: Toutiao

Trong lễ khai giảng dành cho tân sinh viên, bài phát biểu “Cảm ơn vì sự nghèo khó” của cô đã chạm tới trái tim hàng triệu người, lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong bài, Tâm Di nói rằng chính sự thiếu thốn đã dạy cô quý trọng cơ hội học tập, biết kiên cường và trân trọng từng nỗ lực của bản thân.

Nhờ thành tích và nghị lực ấy, Tâm Di được vinh danh là “Ngôi sao thanh thiếu niên vượt khó” của tỉnh Hà Bắc và lọt top 10 nhân vật tin tức tiêu biểu của năm. Với nhiều người, câu chuyện của Tâm Di không chỉ là tấm gương về học tập xuất sắc, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của ý chí: xuất phát điểm có thể thấp, nhưng bằng quyết tâm và kiên trì, một người vẫn có thể thay đổi vận mệnh.

Ánh Lê (Theo Toutiao)