Mới đây, một người đàn ông tại Thái Lan đã suýt thì mất mạng sau khi gặp gỡ với một cô gái và bị người này gài bẫy. Câu chuyện một lần nữa là lời cảnh báo cho những người khác để khỏi trở thành nạn nhân của những kẻ bất lương.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào hôm thứ Tư, 6/8 vừa qua tại Phra Nakhon Si Ayutthaya của Thái Lan. Cụ thể, vào khoảng hơn 2 giờ sáng hôm đó, Trung úy Cảnh sát Sawak Srikaew, Phó Thanh tra Đồn Cảnh sát Bang Sai, đã được thông báo về một vụ việc mà những kẻ tấn công đã bắn vào một chiếc xe hơi, khiến nó lao xuống một kênh tưới tiêu dọc theo Quốc lộ 9, hướng về phía Bang Pa-in và Bang Bua Thong, thuộc tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya.

Chiếc xe bị tấn công và lao xuống một con kênh.

Khi đến nơi, cảnh sát và đội cứu hộ đã phát hiện một chiếc xe sedan hiệu Honda bị chìm dưới kênh, chỉ còn phần mui xe nhô lên khỏi mặt nước sâu 2 mét. Không có ai bị mắc kẹt bên trong xe, vì một ngư dân địa phương đã dùng đá đập vỡ cửa sổ, giải cứu tài xế an toàn..

Tài xế, được xác định danh tính là anh Jakkrit, 27 tuổi, bị thương nhẹ do kính vỡ và tỏ ra rất hoảng loạn. Anh ta kể lại trong nước mắt rằng anh ta mới quen một cô gái tên Tawan được 2 ngày và đã gặp cô này một lần trước đó.

Chiếc xe đã được trục vớt, tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Cô gái cho biết muốn nhờ anh Jakkrit đón cô ta ở huyện Sam Khok, tỉnh Pathum Thani, giáp với huyện Bang Sai, tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya. Khi đến điểm hẹn vào khoảng 2 giờ sáng, cô gái đã cố gắng ép anh ta lái xe vào một cánh đồng vắng vẻ. Cảm thấy nguy hiểm, Jakkrit quay đầu xe, nhưng bị chặn lại bởi một chiếc Honda Jazz màu xám chở ba người đàn ông bên trong, cùng với một chiếc sedan màu trắng khác chặn đường tẩu thoát.

Jakkrit nhanh chóng tăng tốc bỏ chạy, lái xe dọc theo Đường 347 hướng về Bang Pa-in rồi rẽ vào Quốc lộ 9 hướng về Bang Bua Thong. Trong lúc tẩu thoát, anh ta nghe thấy ba tiếng súng và cố gắng kiểm soát chiếc xe cho đến khi nó mất lái và lao xuống kênh. Không thể mở cửa xe, nhưng Jakkrit may mắn được một ngư dân địa phương ở gần đó hỗ trợ.

Những kẻ tấn công đã đỗ xe gần đó, có thể nghĩ rằng Jakkrit đã chết nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Jakkrit nghi ngờ Tawan đã đóng vai trò mồi nhử để dụ anh vào bẫy do những kẻ tấn công giăng ra. Tuy nhiên, người đàn ông chưa chắc chắn về động cơ của bọn chúng.

Jakkrit đã nhớ lại một số chi tiết về những chiếc xe liên quan đến vụ tấn công để cung cấp cho cảnh sát. Họ đã lấy lời khai của anh và dự định xem xét lại camera giám sát dọc theo tuyến đường tẩu thoát để điều tra thêm.

Gia Linh (Theo The Thaiger)