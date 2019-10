Theo đuổi 4 cung Mặt trăng này khó ngang "lên trời" nhưng nhiều kẻ vẫn bất chấp lao vào như thiêu thân

Mặt trăng Bảo Bình - Tâm tư khó nắm bắt

Mặt trăng Bảo Bình xếp thứ nhất trong nhóm các cung Mặt trăng khó theo đuổi. Những người này trời sinh tâm tính lạnh như mùa đông. Người muốn chinh phục phải cố gắng hết sức để hiểu những gì họ nghĩ và cảm nhận. Nhiều khi đến chính bản thân Mặt trăng Bảo Bình cũng chẳng hiểu mình thật sự muốn hay cần gì.

Không chỉ khó nắm bắt, Mặt trăng Bảo Bình còn không giỏi bộc lộ cảm xúc. Vậy nên họ thường khiến những người muốn theo đuổi mình cảm thấy hụt hẫng, tổn thương. Cố gắng đến mấy cũng không thể khiến trái tim Mặt trăng Bảo Bình rung rinh. Thế nhưng vì họ khó hiểu, khó đoán nên càng khiến nhiều người muốn thử sức.

Mặt trăng Song Tử - Cảm xúc lên xuống tính theo... giây

Mặt trăng Song Tử thường vô tình làm khó các "cây si" bởi họ siêu cấp thất thường. Tâm trạng và suy nghĩ của những người mang dấu hiệu này thay đổi tính theo đơn vị giây! Nếu không thật sự linh hoạt hay kiên nhẫn, hẳn "người cầm cưa" sẽ bỏ cuộc nhanh chóng hoặc mệt nhoài khi không kịp nắm bắt tâm tình của người có cung Mặt trăng Song Tử.

Ảnh minh họa

Người sở hữu Mặt trăng ở vị trí này cũng có tính cả thèm chóng chán, có mới nới cũ. Vậy nên dù họ có ở trong mối quan hệ chính thức với ai thì người kia cũng phải cố gắng rất nhiều để giữ chân họ.



Mặt trăng Nhân Mã - Bay quá cao quá xa

Mặt trăng Nhân Mã không đến nỗi tâm trạng thất thường như Mặt trăng Song Tử hay khó nắm bắt như Mặt trăng Bảo Bình. Người khác có thể hiểu nhu cầu và mong muốn của họ dễ hơn. Dù vậy, hiểu không có nghĩa sẽ dễ dàng... đáp ứng được.

Điều Mặt trăng Nhân Mã cần nhất là sự tự do. Nhưng mấy người khi yêu có thể để cho người mình thương được tự do? Mặt trăng Nhân Mã không thích những thứ cũ kỹ, nhàm chán. Họ cần được xê dịch, tìm hiểu những điều mới, chinh phục đỉnh cao mới. Đó là lý do người theo đuổi họ nhiều như thiêu thân nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy nản lòng.

Ảnh minh họa

Mặt trăng Ma Kết - Tiêu chuẩn khắt khe

Mặt trăng Ma Kết dễ hiểu nhưng không dễ theo đuổi tẹo nào. Người có Mặt trăng ở vị trí này cần một mối quan hệ và một đối tác có sự ổn định, bền vững, nguyên tắc. Họ coi trọng truyền thống, tôn nghiêm. Họ luôn cần có được sự kính nể và danh vọng.

Cũng giống như Mặt trăng Nhân Mã, người ta có thể nhanh chóng hiểu được Mặt trăng Ma Kết muốn gì nhưng ít ai đủ khả năng đáp ứng những gì họ cần để chiếm lấy trái tim họ vĩnh viễn. Tiêu chuẩn của họ cực kỳ cao, phải là những người thực sự xuất sắc mới có cơ hội chinh phục thành công.

Để tra cứu cung Mặt trăng của mình hay của người khác, bạn có thể truy cập vào các trang công cụ tìm kiếm và gõ từ khóa "Moon Sign Calculator", điền ngày tháng năm sinh và kết quả sẽ có trong giây lát.