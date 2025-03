Chiều nay (13/3), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, để triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ.

Trước đó, đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nghi vấn về một nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn phường 7. Nhóm này có khoảng 20 đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, có hoạt động kín kẽ trong căn hộ, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh.

Căn hộ - nơi nhóm đối tượng thuê lại để hoạt động phạm tội

Tập trung xác minh, cơ quan Công an còn phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan với các đối tượng ở Campuchia.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Đại tá Đinh Xuân Huy trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức thành nhiều mũi trinh sát bám theo dấu vết các đối tượng. Liên tiếp nhiều ngày sau, các tổ trinh sát lần lượt được bố trí tại các nơi đối tượng hoạt động, thuộc địa bàn phường 7, phường 12 và phường 11 (TP. Đà Lạt). Đồng thời, một số trinh sát có nhiệm vụ thâm nhập vào các hội nhóm chat trên không gian mạng nhằm tiến hành theo dõi các đầu mối dọc tuyến tuyến biến giới Campuchia để thu thập chứng cứ liên quan.

Thượng tá Đặng Văn Kiên -Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy hoạt động của nhóm này rất tinh vi, các hoạt động diễn ra 100 % trên môi trường internet, các giao dịch, liên lạc được ngụy trang với hệ thống bảo mật cao”.

Sau quá trình theo dõi nhóm đối tượng này, đến rạng sáng ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự đã âm thầm triển khai đội hình bao vây căn nhà trên đường Tự Tạo, phường 11. Để tránh đánh động các đối tượng, mọi kế hoạch được thực hiện trong bí mật tuyệt đối. Các mũi trinh sát chia thành nhiều hướng, phong tỏa mọi lối ra vào, sẵn sàng cho quá trình phá án.

Đúng 7 giờ sáng, lực lượng chức năng nhanh chóng đột kích vào bên trong căn hộ 2 tầng được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố. Bên trong, 23 đối tượng đang say sưa trước màn hình máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp, hoàn toàn không kịp trở tay. Một số đối tượng định phi tang các dấu vết nhưng đã bị các trinh sát khóa chặt.

Các đối tượng tại hiện trường

Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Đối tượng đóng vai trò mấu chốt được xác định là Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi) cùng quê Hà Tĩnh khai nhận đã đến Đà Lạt từ cuối năm 2024 để thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây. Với vỏ bọc là khách du lịch, Bé và Điệp đã tuyển thêm nhiều thanh niên đến từ nhiều tỉnh, rồi thuê nhiều căn hộ tại Đà Lạt nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. “Chúng tôi chọn Đà Lạt vì nghĩ nơi đây có đông khách du lịch, ít bị để ý. Mọi giao dịch đều qua mạng, không cần gặp mặt trực tiếp” Bé khai nhận.

Cơ quan công an làm việc với Phan Thị Bé

Đây không chỉ là một đòn giáng mạnh vào tội phạm công nghệ cao mà còn thể hiện sự quyết tâm của Công an tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo vệ an ninh trật tự, ngay cả tại một địa phương vốn được xem là “thiên đường nghỉ dưỡng”. Thượng tá Vũ Hoàng Anh cho biết: “Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà chúng tôi triệt phá từ trước đến nay. Điều đó cho thấy tội phạm đang lợi dụng công nghệ để mở rộng phạm vi hoạt động, đòi hỏi lực lượng Công an phải không ngừng nâng cao năng lực đấu tranh”.

Sau khi bắt giữ 23 đối tượng, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Rửa tiền” theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Không chỉ là hồi chuông cảnh báo về sự tinh vi của tội phạm công nghệ cao, vụ việc này còn nhắc nhở người dân cần nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không cho mượn hoặc bán thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hoạt động nghi vấn.

(Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng)